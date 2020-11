PAGELLE – La certezza Acerbi e l’altalena Hoedt. Ormai Caicedo ci ha preso gusto

Reina 6 – La prima maglia blu che vede dalle sue parti lo costringe a raccogliere il pallone nella propria rete. Per il resto è ordinaria amministrazione con qualche uscita fuori dai pali e tanta impostazione dal basso.

Patric 6,5 – Praticamente ha un ruolo non ben definito sulla fascia destra. Lo spagnolo

Hoedt 5,5 – E’ un continuo sali e scendi. Una cosa buona e una negativa, sulla bilancia purtroppo pesano più gli errori come quando non sale con la linea e tiene in gioco Dzyuba nell’azione del vantaggio russo. Nella ripresa soffre la fisicità della gigantesca punta dello Zenit ma è bravo in un paio di scivolate ad interrompere azioni pericolose.

Acerbi 7 – Corre e lotta come un leone. Sgomita ad alte vette contro gli attaccanti russi e si propone in avanti come fosse un esterno offensivo. Non è un caso infatti che il cross del pareggio parta dai suoi piedi.

Marusic 6,5 – Non sta bene ma si mette al servizio del tecnico prima sulla fascia destra e poi su quella mancina. Gioca facile per non correre rischi e infatti non sbaglia un colpo.

Milinkovic 6,5 – Una prestazione positiva rischiata di essere compromessa da quella follia nei minuti di recupero. Si è caricato la squadra sulle spalle per cercare il pareggio per poi sfiorare il gol vittoria con una grande conclusione di sinistro uscita di poco.

Parolo 6 – Gara senza infamia e senza lode non per responsabilità sua. Fa sentire il fisico in qualche intervento e i centimetri nelle mischie.

Dal 52′ Cataldi 6 – Poteva e doveva essere il giocatore che dava geometria ad una Lazio che si accendeva a sprazzi. Troppo altalenante la sua gestione del pallone, rivedibile l’interdizione davanti la difesa ma è un ritorno importante.

Akpa Akpro 5 – Giallo ingenuo preso ad inizio gara che condiziona la sua prestazione. , non è tranquillo e lo mostra nella maggior parte dei palloni giocati che finiscono ai calciatori dello Zenit.

Fares 5,5 – Ha metri e se li prende ma non affonda mai il colpo in maniera decisiva. Esce che ha già finito la benzina, non si è allenato molto bene negli ultimi giorni.

Dal 59′ Andreas Pereira 6,5 – Dà vivacità alla manovra muovendosi su tutto il fronte mancino dell’attacco e provando a mettere ordine in una squadra poco precisa.

Correa 5,5 – Aiuta molto la squadra nel creare gioco abbassandosi molto ma poi poca sostanza al momento decisivo fra dribbling inutili e tiri mai fatti.

Dall’85 Luiz Felipe SV

Muriqi 6 – La buona volontà non manca, la lucidità in certi momenti si. E’ in crescita ma da lui ci si aspetta di più soprattutto in area di rigore dove al momento non è pervenuto.

Dal 59′ Caicedo 7,5 – Il suo ingresso cambia volto alla manovra offensiva della Lazio. Tiene palla, fa salire la squadra e azzecca col mancino l’angolino che vale un fondamentale pareggio.

All. Inzaghi 6,5 – Al triplice fischio rimane un pò l’amaro in bocca per una partita che forse con maggiore convinzione si poteva anche vincere. Poi se si pensano alle assenze alla fatica accumulata ci si rende conto che non bisognava perdere.

