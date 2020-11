SOCIAL | La reazione dei calciatori al pareggio contro lo Zenit | FOTO

Dopo il punto prezioso guadagnato in casa dello Zenit, ecco le reazioni dei giocatori biancocelesti che, al termine del match, si sono riversate sui loro profili social. Uno dei primi è stato Andreas Pereira, subentrato nella ripresa e subito dopo è toccato ad Acerbi, seguito da Akpa Akpro, Pepe Reina e Wesley Hoedt. Ma non solo i protagonisti in campo hanno espresso le loro sensazioni al termine della partita: subito dopo il gol di Caicedo, Ciro Immobile, attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha esultato scrivendo: “Daje Panteroneeeeee”.

Visualizza questo post su Instagram ⚪️🔵🦅 Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:02 PST

