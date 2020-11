Zenit-Lazio, Caicedo: “Questo punto vale oro, abbiamo dominato la partita. Siamo sulla strada giusta”

Dopo il graffio nei minuti di recupero della sfida contro il Torino, Felipe Caicedo ha siglato un altro gol nel finale, questa volta in Champions League contro lo Zenit. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue dichiarazioni: “Significa tanto segnare in Russia dove ho giocato per tanti anni, mi ritornano in mente ricordi importanti. Sono contento di aver aiutato la squadra. Abbiamo cominciato a giocare dopo il gol subito, abbiamo avuto qualche occasione e dominato la partita. La squadra sta stringendo i denti e dobbiamo continuare così.

Questo punto vale oro, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, lo Zenit è una squadra con un attaccante importante che gioca bene spalle alla porta, hanno due mediani bassi importanti, e sanno giocare bene a calcio, lo abbiamo visto dai video.

Siamo sulla strada giusta. Io sono entrato bene in campo come il resto dei miei compagni per aiutare la squadra. Il gol è stato importante per il pareggio, e magari più avanti sarà ancora più importante”.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche l’autore del gol del pareggio biancoceleste, Felipe Caicedo. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contento per il goal perchè da quando sono qui abbiamo lottato tanto per questi momenti ed è una gioia importante soprattutto perchè è servito a portar via un punto su un campo difficile. Come mai segno nei minuti finali? Forse perchè nel secondo tempo ci sono occasioni più importanti e gli avversari sono stanchi, sono contento perchè aiuto la squadra. Il girone? Continuando così possiamo passare il turno”.

