Zenit-Lazio, le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora andrà in scena la terza gara del girone di Champions League, Zenit-Lazio. I biancocelesti sono a quota 4 punti e in testa al girone insieme al Brugge, mentre la formazione di casa non ha ottenuto nemmeno un punto dai match precedenti. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori che si affronteranno allo Stadio di San Pietroburgo:

ZENIT (4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios, Yerokhin, Kuzyaev, Ozdoev; Zhirkov, Dzyuba.

All: Semek

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Muriqi, Correa.

All: Inzaghi

