Zenit-Lazio, Parolo: “Dopo il gol subito abbiamo preso in mano la partita. Questo gruppo sa sopperire anche alle assenze”

Un’altra partita da titolare per Marco Parolo. Il centrocampista italiano oggi aveva in mano le chiavi della regia. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto nel post partita per commentare a caldo la gara appena pareggiata contro lo Zenit. Ecco le sue dichiarazioni: “Loro dovevano vincere, sono partiti in modo aggressivo grazie anche alla spinta del pubblico. Hanno qualità importanti e sono fisici, ma dopo il loro gol abbiamo preso in mano la partita. Questo è il nostro spirito, con un gruppo che sa sopperire anche alle assenze, che ovviamente speriamo di eliminare presto.

Questa squadra dimostra sempre di potersela giocare con tutte, poi le partite durano 90′ quindi serve sempre pazienza nel saper gestire i momenti che capitano. Adesso testa alla Juventus. Il mio impiego? Sono a disposizione del mister, sia per giocare 90′ che un solo minuto”.

Successivamente Parolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Loro sono partiti forte ma non stavamo rischiando niente, poi alla lunga potevamo prenderla in mano. Abbiamo reagito e macinato gioco, abbiamo creato occasioni soprattutto nel secondo tempo. E’ comunque un pareggio giusto ed importante. Abbiamo grande spirito e quando rientreranno gli altri potremo fare ancora di più. Sulle assenze: “Ci conosciamo da anni e sappiamo cosa dobbiamo far, poi è chiaro che i giocatori di qualità fanno la differenza e non averceli è complicato, ma abbiamo un’ottima base e quella è la cosa più importante”.

