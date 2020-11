Zenit-Lazio, Tare: “Caso Lazio come quello di Hakimi. Parametri diversi con la UEFA, Immobile ci sarà con la Juve”

Ancora qualche minuto e poi sarà Zenit-Lazio, con i biancocelesti al centro di una grande polemica mediatica e in forte emergenza. Itanto a presentare la gara ci ha pensato il d.s. Tare. Ecco le sue parole: “Quando si tratta della Lazio c’è sempre da raccontare. Abbiamo fatto dei tamponi regolari la scorsa settimana, abbiamo ricevuto due volte la Procura e abbiamo consegnato tutti i test. Abbiamo rifatto i test venerdì e sabato, erano negativi e domenica hanno giocato. Poi ieri è successa la stessa cosa accaduta una settimana fa con Pereira e quella ancora prima con Hoedt, ci sono valori che vengono considerati in modo diverso. Ci siamo messi a disposizione totale e ora aspettiamo le decisioni finali, siamo in buona fede e su questo non c’è da discutere. Immobile ci sarà con la Juve? Si, pensiamo possa giocare perché il tampone fatto mezz’ora dopo quello dell’UEFA era negativo, così come Leiva e Strakosha. E’ un caso simile a quanto accaduto all’Inter con Hakimi”.

