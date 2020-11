CdS | Lotito prepara la battaglia contro la UEFA per il caos tamponi, serve uniformità

Se in campo la Lazio può essere contenta degli ultimi risultati ottenuti, lo stesso non si può dire di quello che sta succedendo con la situazione legata ai tamponi. Il club biancoceleste, infatti, non si capacita della differenza di giudizio tra la Uefa e la Figc per quanto riguarda la positività di un calciatore. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito potrebbe decidere di intraprendere una battaglia legale proprio nei confronti della Uefa. Prima, però, proverà a chiedere un’uniformità di giudizio nell’analisi dei test, per poter avere più chiarezza e serenità nel corso della stagione.

