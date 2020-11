Champions, la Lazio è la squadra con più cartellini gialli ma non quella con più falli

Lazio Page riporta un dato interessante per quanto riguarda la Champions League. La squadra biancoceleste dopo le prime tre partite dei gironi, è risultata essere la prima squadra per numero di cartellini gialli ricevuti. Infatti sono state 11 le ammonizioni prese dai calciatori nonostante siano terzultimi per numero di falli commessi ovvero 28, questo dimostra ancora una volta l’aggressività che la Lazio possiede ogni volta che scende in campo. Infatti è la squadra che ha affondato più tackle nella metà campo difensiva (42) e tra i calciatori Wesley Hoedt è quello che ne ha fatti di più (11).

