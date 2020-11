CorSera | Caicedo tampona l’emergenza

Ancora senza la Scarpa d’oro Immobile, e alle prese con la bufera tamponi, la Lazio si gode l’infinito Caicedo, un Renato Cesarini ecuadoriano dei tempi moderni. Il sinistro dell’attaccante serve a raggiungere lo Zenit e consente a Inzaghi di rimanere in posizione favorevole nella corsa alla qualifica- zione degli ottavi, un risultato ancor più prezioso se si considerano il numero e la forza degli assenti: non solo Immobile, ma anche Luis Alberto, Leiva, Strakosha, Lazzari, insomma mezza squadra titolare, in gran parte coinvolta nell’incredibile storia delle positività al coronavirus a giorni alterni.

E pensare che, fino al gol di Caicedo, la Lazio ha creato quasi nulla, condizionata da un centrocampo povero di qualità e forse anche dalla stanchezza (alla fine giocano sempre gli stessi). La domanda con cui la Lazio torna dalla Russia, e che si riproporrà da oggi, riguarda alcuni dei positivi — o presunti tali — al Covid: Immobile, Leiva e Strakosha potranno giocare la prossima gara contro la Juventus, così come hanno fatto domenica contro il Torino benché abbiano saltato le due gare di Champions disputate prima e dopo quella con i granata? Il club biancoceleste ritiene di poterli utilizzare. Il ds Tare: «In base alle analisi in nostro possesso ci saranno». Il responsabile sanitario del club, Ivo Pulcini, spiega i motivi per i quali questo accadrà: «Il tampone cerca l’acido nucleico appartenente alla famiglia del coronavirus. Si tratta di tre geni: E, RdRp e N. I primi due indicano la positività al Covid-19, il terzo no perché può essere generato da un semplice raffreddore o da un mal di gola. I nostri giocatori sono sempre stati negativi ai geni E e RdRp. Hanno invece rivelato una debole positività al gene N, che però si manifesta in determinati momenti e in altri no: magari adesso viene riscontrato, tra mezz’ora non più. E soprattutto non c’entra nulla con il Covid-19. Perché devo fermare un calciatore per una situazione clinica del genere? Ne ho parlato a lungo con il medico della Uefa, il quale ha capito e mi ha detto che stanno cercando una soluzione per uniformarsi con la Figc. Gli ho inviato tutta la documentazione, noi abbiamo seguito la procedura corretta. E fino a poche ore dall’inizio della partita eravamo pronti per far decollare Immobile, Leiva e Strakosha per la Russia. Credo proprio che con la Juve giochino». La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sugli esami effettuati dalla Lazio presso il laboratorio Futura Diagnostica, di proprietà dell’ex padrone dell’Avellino, Walter Taccone. «Abbiamo messo a disposizione della FIGC ciò che ci hanno chiesto», sottolineano sia Tare che Pulcini. Vedremo se sarà ritenuto sufficiente per evitare il deferimento.

