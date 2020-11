EUROPA LEAGUE | Bene il Napoli. Roma a valanga con il Cluj. Crolla il Milan sotto i colpi di Yazici

Nel classico Giovedì di Europa League, sono andate in scena alle 18.55 Rijeka – Napoli e Roma – Cluj. Gli uomini di Gattuso trovano un importante successo in Croazia, che riporta i partenopei in testa al girone, a pari punti con Az e Real Sociedad: in vantaggio i croati con il gol di Muric (13′), vengono rimontati dai gol di Demme (43′), e dall’autogol di Braut (62′). Tutto facile invece per la Roma di Fonseca, che con un secco 5-0 travolge il Cluj e sale a 7 punti nel gruppo A: apre subito Mkhitaryan (2′), poi il raddoppio di Ibanez (24′) e la doppietta di Mayoral (34′,84′). Chiude la gara Pedro (89′) con il quinto gol.

Nelle partite delle 21:00, è invece da segnalare la prima sconfitta stagionale per il Milan di Stefano Pioli, che si arrende per 0-3 contro i francesi del Lille: la gara la decide interamente Yusuf Yazici, sogno di mercato biancoceleste a lungo corteggiato da Igli Tare. E’ il turco a decidere la gara: la sblocca su rigore (22′), raddoppia (55′), e la chiude (58′).

