Felipe Anderson, lo sfogo della sorella-agente Juliana Gomes: “Parlerò con la dirigenza del Porto”

La sorella-agente dell’ex calciatore della Lazio, Felipe Anderson, ha pubblicato tramite le proprie Instagram stories una dichiarazione riguardante la situazione del suo assistito: “Come ha chiarito pubblicamente lo stesso Sérgio Conceição, Felipe Anderson non ha avuto molte occasioni di giocare fino ad ora, solo ed esclusivamente per scelta dell’allenatore. Garantisco che ha lavorato molto duramente e che non ha avuto nessun tipo di problema extra campo o personale con nessuno. Ribadisco che Felipe è molto concentrato e che continuerà a lottare per il suo spazio con la stessa buona condotta che ha sempre guidato la sua carriera. Felipe è stato portato in Portogallo da agenti che non fanno più parte della sua carriera. Solo io, Juliana Gomes, posso parlare ufficialmente a nome tuo. Avrò un incontro con la società per renderli consapevoli di questo nuovo scenario e anche per cercare di capire se possiamo fare qualcosa perché Felipe possa fare il più velocemente possibile quello che è venuto a fare in Portogallo, cioè giocare il suo calcio e aiutare il Porto”

