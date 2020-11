FORMELLO | Riprendono gli allenamenti: alcuni giocatori in campo, la maggior parte della squadra in palestra

A Formello si è svolto un allenamento probabilmente facoltativo: la maggior parte dei calciatori si sono allenati in palestra. In campo sono scesi Alia, Furlanetto, Luiz Felipe e Correa. Prima di loro Radu, Lulic e Armini hanno svolto un lavoro differenziato insieme con il pallone. Più nello specifico, Alia e Furlanetto si sono allenati regolarmente con Grigioni; successivamente Correa e Luiz Felipe hanno effettuato una corsa di scarico. In campo anche Inzaghi in tenuta semi borghese: l’allenatore biancoceleste ha solo seguito allenamento dei pochi giocatori guidati dai collaboratori.

