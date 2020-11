GdS | Anche il Torino chiede chiarezza sui tamponi

Continua il periodo delicato in casa Lazio legato alla vicenda dei tamponi che ha negato la possibilità ad alcuni giocatori di partecipare alla gara di Champions League di ieri sera contro lo Zenit, gli stessi calciatori che sono però scesi in campo in campionato contro il Torino. Per questo come sottolinea la Gazzetta dello Sport, anche la società granata ha chiesto chiarezza su questa vicenda inviando un documento alla Procura Federale in cui riporta le notizie pubblicate dalla stampa.

