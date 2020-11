GdS | Il Panterone graffia pure in Champions. “Tutto bellissimo”

Sempre lui, solo lui. Last minute Caicedo colpisce ancora. Pure in Champions, non solo in campionato. Dopo quello da tre punti di Torino, a San Pietroburgo l’ecuadoriano marca un gol che vale un punto per la classifica, ma in realtà molto di più. L’1-1 con lo Zenit consente infatti alla Lazio di mantenere l’imbattibilità in Champions e di mettere un altro mattoncino verso la qualificazione agli ottavi. Un gol preziosissimo per la Lazio, da incorniciare per Caicedo. Perché è il primo che firma (a 32 anni) in Champions, competizione nella quale – prima di quest’anno – aveva giocato solo una partita con lo Sporting Lisbona dieci anni fa. Una sorta di premio alla carriera per un giocatore che tuttavia non si è stancato di prendere (e dare) botte, che ha ancora tanta voglia di essere protagonista nel calcio vero.

ANDATA E RITORNO

Sì, perché la scorsa estate il suo addio alla Lazio era dato per scontato. Lo aspettava la pensione dorata di un campionato (quello qatariota) meno stressante e molto più remunerativo. Caicedo ha vacillato, ma alla fine ha preferito restare in biancoceleste. Per la gioia di Inzaghi che, già nelle estati precedenti, lo aveva convinto a non prendere in considerazione altre offerte e rimanere a Roma. Hanno avuto ragione entrambi: Caicedo continua ad essere fondamentale per la Lazio, specie con i suoi gol in zona Cesarini; e Inzaghi (grazie alla permanenza dell’ecuadoriano e agli innesti di Muriqi e Pereira) può ora permettersi di rinunciare a Immobile senza troppi patemi. «In Russia ho giocato tanti an- ni, ci tenevo a far bene. Sono felice per il gol, è bellissimo». Ne aveva già fatto uno allo Zenit, con la maglia della Lokomotiv Mosca. Era il campionato russo, però. Stavolta il Panterone ha graffiato in Champions.

