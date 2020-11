GdS | Lazio last-minute, ci pensa ancora Caicedo

Il pareggio è un esito giusto. La Lazio avrà anche mille guai, però sul campo riesce a tirarsene fuori anche quando sembra spacciata. Che ci riesca da squadra, vedi il successo sul Borussia Dortmund, o con una benedizione improvvisa, vedi Caicedo ieri dopo il 4-3 con il Torino, poco conta. E’ più importante adesso lasciar passare la bufera e continuare ad accatastare punti in Champions. La Lazio arriva a metà girone imbattuta e seconda, evita la caduta contro una rivale poco feroce, limitata nell’aggressività e capace di farsi sentire soltanto quando riesce ad appoggiare il gioco sul gigante Dzyuba. I laziali stavano perdendo un match dopo aver lasciato due soli tiri in porta; hanno riacciuffato la parità quando Inzaghi ha cambiato l’attacco. Poi stavano buttando via la gioia nel recupero per un errore di Milinkovic, fino a quel punto inappuntabile. Per fortuna un fuorigioco sul primo passaggio ha fatto annullare la rete di Mostovoy al 93’. Sarebbe stata una punizione terribile.

CAMBI E RICAMBI

Inzaghi per tutta la partita ha cercato di sistemare la sua banda per farle trovare un assetto redditizio. La posizione da rimonta con due trequartisti (Pereira e Correa) e una punta agile (Caicedo) entra nelle maglie dello Zenit anche perché viene alimentata dalla copiosa offerta di Acerbi a sinistra e dagli inserimenti di Milinkovic-Savic.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: