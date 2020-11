Il Messaggero | Lotito arrabbiato ma ancora in silenzio. Immobile domenica ci sarà

A tenere banco in queste ore in casa Lazio, non c’è solamente il pareggio di ieri sera in casa dello Zenit ma anche il caso legato ai tamponi effettuati dai giocatori. Ne parla questa mattina Il Messaggero, il quale parla di un Lotito molto arrabbiato per ciò che sta accadendo. Nonostante questo però il presidente ha deciso di mantenere per ora il silenzio. Domenica intanto contro la Juventus, Immobile sarà disponibile per scendere in campo.

