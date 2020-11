Ivo Pulcini sui tamponi e il caso Immobile: ”Non è il tampone che fa la diagnosi. Ho chiesto alla Uefa di uniformare i test”

Il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo spiegando la funzione del tampone molecolare. Attraverso quest’ultimo è possibile individuare tre geni, di cui uno relativo alla presenza di Sars-Cov2. Secondo il regolamento della Uefa chi è positivo al gene N deve essere isolato; in Italia, invece, può scendere in campo. Rispettando il protocollo Figc, la Lazio esegue ogni quattro giorni i tamponi sui propri giocatori. Ragion per cui, la Procura Federale difficilmente può aver riscontrato delle irregolarità. Sui casi Immobile e Hakimi, Pulcini trova irragionevole considerare l’attaccante biancoceleste un untore: in passato, infatti, ci sono stati casi debolmente positivi e riconosciuti poi come negativi. Proprio per questo motivo, secondo il medico sociale della Lazio, la Uefa dovrebbe uniformare il test e avere la possibilità di effettuare delle contro analisi.

