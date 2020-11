Lazio-Juventus, la designazione arbitrale

La 7ª giornata di Serie A TIM Lazio-Juventus, in programma domenica 8 novembre 2020 alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Davide Massa (sez. di Imperia).

Assistenti: Meli – Alassio

IV uomo: Sacchi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Cecconi

L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 17 occasioni: il bilancio di quest’ultime è estremamente equilibrato; otto vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di cinque sconfitte e quattro pareggi.

In particolare, Massa nel corso di questa stagione ha già diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari. L’arbitro di Imperia fischierà per la quarta volta un match tra la Lazio e la Juventus: nei tre precedenti i biancocelesti hanno fatto registrare una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. L’incrocio positivo risale al 13 agosto del 2017, giorno nel quale la Lazio vinse la Supercoppa italiana superando per 3-2 proprio la Juventus.

