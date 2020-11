La Repubblica | Zona Caicedo, festa in Russia. “Punto d’oro”

Il graffio è sempre lo stesso, quello della Pantera. Dopo aver firmato al 98’ il successo domenica contro il Torino, Caicedo si ripete e all’82 segna l’1-1 contro lo Zenit. «Questo gol vale tanto per me, sono contento di aiutare la squadra. Il punto ottenuto vale oro — ha detto l’ecuadoriano — anche per tutte le difficoltà che abbiamo. Al termine del girone mancano tante gare e questo pareg- gio più avanti potrebbe essere prezioso». Ancora una volta, la Lazio va oltre le assenze (erano 10, tra cui Immobile e Luis Alberto) e compie una piccola impresa. Che riempie di gioia mister Inzaghi: «Abbiamo i giocatori contati, è difficile chiedere di più a questi ragazzi. Stanno andando oltre ogni aspettativa, onore a loro: sono fortunato, mi danno tantissimo dentro e fuori dal campo. Caicedo? Per noi è importante: non sta bene fisicamente per un problema alla spalla, ma quando entra è sempre una garanzia. Il Borussia è la favorita del girone, ma Bruges e Zenit sono due squadre molto ben preparate».

Nonostante un avvio difficile, anche per meriti dello Zenit, da apprezzare la reazione che ha portato al pareggio. Arrivato in un momento delicato non solo per l’emergenza degli indisponibili, ma anche per- ché il club alla vigilia è stato travolto dalle polemiche per l’indagine aperta dalla Procura Federale. «Voglio parlare solo di campo, mi dispiace essere in questa situazione», ha commentato Inzaghi. Consapevole che ora il cammino europeo è a un punto spartiacque: i biancocelesti, secondi a 5 punti dietro il Dortmund a 6, avranno due partite su tre all’Olimpico. Non ci saranno ancora gli spettatori, presenti invece ieri sera in quasi 20 mila: «Con il pubblico è stato bello — ha spiegato Correa — e spero passi presto tutto così anche noi possiamo avere i nostri tifosi. Ci mancano tanto».

Anche dalla Russia, dopo le trasferte a Bruges e Torino, la Lazio con più consapevolezza, come ha sottolineato Parolo: «Sappiamo quanto valiamo, abbiamo dimostrato di esserci e di essere vivi. Ora non vediamo l’ora di abbracciare chi mancava oggi. Il pareggio è giusto, è un punto importante per la qualificazione». Nel finale brividi per il gol annullato per fuorigioco a Mostovoy, che aveva approfittato di un clamoroso errore di Milinkovic. Archiviata l’Europa, ora la testa della Lazio va alla sfida con la Juventus di domenica (ore 12.30, stadio Olimpico). Domani, come accaduto anche lo scorso venerdì, verranno fatti i tamponi a Formello e Inzaghi capirà se riuscirà a recuperare qualche elemento prezioso. Uno su tutti, Immobile, fermato dalla Uefa per un valore alterato dopo i test di lunedì e rimasto a Roma con molta amarezza. «Non ce lo aspettavamo, eravamo convinti che potesse giocare», ha dichiarato ieri il ds Tare, fiducioso sulla presenza di Ciro in campionato: «Pensiamo possa giocare perché il tampone fatto mezz’ora dopo quello dell’Uefa era negativo, così come Leiva e Strakosha».

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: