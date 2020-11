La sindaca Virginia Raggi è risultata positiva al Covid-19

AGGIORNAMENTO ORE 8:00 – La Sindaca Virginia Raggi ha comunicato tramite il suo profilo Facebook di essere risultata positiva al Covid-19. Al momento senza alcun sintomo, si era già messa in auto-isolamento essendo stata a contatto con un positivo. Oggi è arrivata la conferma dell’avvenuto contagio.

Virginia Raggi si trova in auto-isolamento. A darne l’annuncio è la stessa sindaca di Roma che ha voluto informare i cittadini attraverso la sua pagina Facebook:

“Ciao a tutti. Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione.”

