SOCIAL | A Djavan Anderson manca il campo: “Non vedo l’ora di tornare”

La gara da titolare a Genova contro la Sampdoria, e due panchine contro Borussia Dortmund e Bologna, da lì Djavan Anderson è stato vittima dell’incubo tamponi che si è scagliato contro la Lazio. L’esterno olandese ci ha tenuto a precisare il proprio malcontento attraverso Instagram, pubblicando una foto nelle storie che lo vede raffigurato in allenamento. Altro giocatore in attesa di tornare in attività, sperando che a breve Simone Inzaghi possa contare sull’intera rosa biancoceleste.

