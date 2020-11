SOCIAL | Akpa Akpro convocato in nazionale: “Sempre un piacere”

Continua il gran momento personale di Akpa-Akpro, anche lontano dal mondo Lazio. Dopo le tre gare disputate in Champions League, il centrocampista biancoceleste ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, festeggiando la sua convocazione in nazionale con la Costa d’Avorio. “Sempre un piacere”, ha aggiunto alla foto che lo ritraeva con la maglia della sua nazionale. Un buon modo di prepararsi alla sfida di Domenica contro la Juventus, gara che lo vedrà probabilmente in campo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: