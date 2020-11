SOCIAL | E’ già Lazio-Juve, Bonucci suona la carica su Instagram – FOTO

Lazio e Juve hanno già archiviato la sfida Champions League e si preparano per il lunch-match di domenica. Bianconeri che arriveranno a Roma per sfidare la squadra di Simone Inzaghi che dovrà risolvere alcune grane per poter capire con chi scendere in campo. Intanto da Torino parte la carica di Bonucci che ieri sera con un post su Instagram ha fatto capire come in casa Juve si pensi già alla Lazio: “Vincere questa sera è stato fondamentale non solo in vista Champions ma anche per noi stessi, per creare continuità di risultati e prestazioni. Ora testa al campionato. Domenica sfida importante contro una grande squadra come la Lazio. Obiettivo: ripeterci”.

