SOCIAL | L’omaggio della società a Caicedo | FOTO

E’ senza dubbio l’uomo del momento in casa Lazio, quello che in pochi giorni ha portato ad una squadra in difficoltà 4 punti preziosi tra campionato e coppa, il giocatore che più di tutti si è preso la scena con l’assenza di alcuni big della rosa. Questa mattina dopo la sua prima rete in Champions League, la società attraverso un post sul proprio Profilo Ufficiale Instagram, ha voluto rendere omaggio a Felipe Caicedo, con la frase che più gli è vicina in tutto l’ambiente biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 5 Nov 2020 alle ore 2:04 PST

