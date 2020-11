SOCIAL | Luis Alberto pubblica l’esito del tampone – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram, Luis Alberto fa arrivare buone notizie per l’infermeria della Lazio. Dalla foto si evince che lo spagnolo è risultato negativo al nuovo tampone effettuato: grande notizia per Inzaghi, che forse potrà avere qualche uomo in più a disposizione per la gara casalinga di domenica alle 12:30 contro la Juventus. Sollievo quindi per il fantasista biancoceleste, che forse potrà tornare sulla lista dei convocati: nell’ultima gara giocata, in casa con il Bologna il 24 Ottobre, ha segnato il gol dell’uno a zero, essendo determinante come sempre nelle sorti della Lazio.

