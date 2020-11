SOCIAL | Patricia Venegas, moglie di Luis Alberto : “Io e mio marito ci siamo isolati. Era difficile respirare.”

Per Luis Alberto e per la Lazio oggi è stato un gran giorno, dato che il fantasista spagnolo è finalmente risultato negativo al tampone per il Covid-19: oltre a lui, anche la moglie Patricia Venegas è riuscita a sconfiggere il virus. In serata ha risposto ad alcune domande attraverso le storie sul suo profilo Instagram, descrivendo come ha vissuto questi giorni, e quali sensazioni ha provato dal punto di vista fisico:

“Mi sono sentita molto stanca e ho avuto dolore osseo, ma ho pensato fosse per il treno. Mio marito è risultato positivo e nello stesso giorno tutta la famiglia ha fatto il test. I miei suoceri stavano passando qualche giorno qui con noi e i bambini, ma sono risultati negativi. Io e mio marito ci siamo isolati nella parte superiore della casa, e i miei suoceri si sono presi cura dei bambini, con i quali non abbiamo avuto contatti. Non avevo la febbre, ma molto dolore alle ossa, alla testa e alla gola. Mi sono sentita tutto il tempo stanca ed era difficile respirare: non sentivo gusti ed odori.”

