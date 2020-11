SOCIAL | Reina: “Onorato di aver raggiunto giocatori incredibili in Champions | FOTO

Ieri sera in Zenit-Lazio, Pepe Reina ha raggiunto la terza posizione per numero di presenze in Champions League. Sono infatti ben 173 le apparizioni del portiere nella massima competizione europea al pari di Xavi e con solamente Cristiano Ronaldo ed Iker Casillas davanti a lui. Sul proprio Profilo Ufficiale Instagram, il portiere biancoceleste ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo grande traguardo e per aver raggiunto grandi calciatori in questa speciale classifica.

