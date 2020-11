Tacchinardi: “Curioso di sapere chi sceglierà Pirlo contro la Lazio: sarà un bell’esame perché difficile da battere”

Intervistato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato sia dell’ultima sfida di Champions League dei bianconeri, che del prossimo match di Serie A, contro la Lazio, domenica alle 12:30: “Secondo me ci sono delle cose interessanti nella Juventus. Gli avversari non erano il massimo ma i bianconeri hanno giocato col piglio giusto. Morata è la nota più positiva. Oltre ai gol, sta facendo prestazioni importanti. È maturato fisicamente e mentalmente: sicuramente sta facendo la differenza adesso. E sono quindi curioso chi sceglierà Pirlo domenica contro la Lazio. Nessuno si aspettava un Morata così e non può che far piacere”.

Con che modulo giocherà la Juventus? “Penso che sia ancora presto, gli esperimenti sono ancora in fase iniziale. Vedremo quando starà bene Dybala, magari vorrà farlo giocare insieme a Ronaldo e Morata. La sensazione è che non sarà così, perché il centrocampo non sembrerebbe essere in grado di reggere il tridente. Non sappiamo come sarà la vera Juventus di Pirlo. Che è stata fortunata, in Champions ha affrontato squadre abbordabili. Già domenica con la Lazio sarà un’altra cosa: sarà un bell’esame contro una squadra tostissima e difficilissima da battere”. Lo riporta tuttomercatoweb.com

