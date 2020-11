Bruno Giordano: “La Lazio quando è in difficoltà riesce a fare gruppo. E su Luis Alberto..”

L’ex bandiera biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW, in vista del big match di domenica tra Lazio e Juventus:

“La Juventus credo stia finendo di fare gli esperimenti, ora è il momento di concretizzare quanto visto di buono. Vedremo se cambierà a centrocampo e in difesa, e poi c’è di fronte una Lazio mai doma, che sembrava leggermente in sbandata ad inizio stagione ma che si è ritrovata nel momento di difficoltà. Quando ha problemi, riesce a fare gruppo e a trovare risorse importanti. Luis Alberto? Meglio inserirlo subito, perché se può avere un problema puoi metterne subito un altro in corsa. Poi magari non avrà tanti minuti sulle gambe, ma è troppo importante per questa Lazio e lo rischierei da subito“.

