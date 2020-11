CorSera | Caicedo l’uomo in più quando tutto è perduto

Se Caicedo vuole essere titolare nella Lazio, ha scelto la strada sbagliata: come può Inzaghi metterlo dentro dall’inizio, quando tutte le volte che il gigante ecuadoriano entra dalla panchina decide la partita? Meglio tenerlo lì seduto, accanto a sé, e liberarlo a risultato compromesso. È a quel punto che il «Panterone» dà il meglio, diventando irresistibile. Sembra quasi che cominci a giocare nel momento in cui gli altri hanno smesso – o quasi – di farlo. Capitava anche l’anno scorso: contro il Sassuolo, ad esempio, realizzò nel recupero il 2-1, e lo stesso fece contro il Cagliari addirittura al 98’. Parliamo di gol decisivi, perché nel finale di gara ne ha segnate molte altre, di reti, tipo quella che al 90’ chiuse la sfi- da contro la Juventus (fu suo lo spunto del 3-1). A osservarlo nel fisico, è anche curioso che Caicedo riesca a entrare subito in partita: questa è una prerogativa dei brevilinei, dei calciatori con i muscoli fini e reattivi. Con quella mole, l’ecuadoriano dovrebbe avere bisogno di tempo per scaldare il motore e cominciare a volare. Macché. E pensare che Caicedo è un calciatore della Lazio quasi per caso. Durante l’ultimo mercato hanno provato a venderlo in ogni modo e anche lui si era convinto di andare nel paesi arabi a chiudere la carriera e intascare un po’ di soldi. Poi l’accordo è saltato, l’attaccante non era convinto di compiere quel passo, ha deciso di rimanere a Roma benché fosse arrivato un altro concorrente là davanti, quel Muriqi che stenta a convincere.

Sarà interessante, semmai, capire quali saranno le scelte di Inzaghi per la sfida contro la Juventus nel caso in cui non avesse a disposizione Immobile, oppure non lo potesse utilizzare dall’inizio.

Corriere della Sera

