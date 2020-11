FORMELLO | Juventus nel mirino prima della sosta: ancora diversi assenti per Inzaghi

Seduta mattutina per i ragazzi di mister Simone Inzaghi in vista dell’ultimo impegno, prima della sosta delle Nazionali, contro la Juventus. Al Centro Sportivo di Formello, i ragazzi hanno iniziato l’allenamento con una seduta basata sulla forza, con addominali e lavori con gli elastici, per poi passare alla tecnica, con esercizi di trasmissione della palla e scambio di direzione. L’allenamento è proseguito con una esercitazione sul possesso palla e, per concludere, la solita partitella finale. Partitella finale a cui non hanno partecipato i titolari di mercoledì contro lo Zenit, tranne Parolo, per svolgere una seduta di allunghi a secco. Insieme al gruppo ha lavorato anche Stefan Radu, con tanto di partitella finale. Il difensore biancoceleste va sempre più spedito verso il recupero. Mentre un altro difensore, Patric, ha svolto un lavoro differenziato. Tra gli assenti alla seduta Strakosha, Vavro, Leiva, Escalante, Lazzari, Lulic, Djavan Anderson, Luis Alberto ed Immobile, mentre Novella, Marino, Czyz, Raul Moro, Franco e Ndrecka della Primavera di Menichini erano aggregati alla Prima Squadra.

