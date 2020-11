GdS | Il caso Lazio preoccupa anche le altre società, oggi Consiglio di Lega: serve un sistema unitario

Mentre la Procura Federale sta verificando eventuali infrazioni al protocollo e alle norme sulla necessità dell’isolamento per i positivi in casa Lazio, le altre società pretendo chiarezza. Il caso Immobile che, è entrato in campo e ha segnato contro il Torino, è un’anomalia che potrebbe ripetersi. La questione verrà affrontata oggi in Consiglio di Lega. Il presidente Paolo Dal Pino condivide la preoccupazione delle società calcistiche riguardo la vicenda Lazio. L’idea è quella di identificare una struttura unica che può centralizzare le informazioni e uniformare i risultati. Serve un sistema unico. Maurizio Casacco, numero uno della Federazione Medici Sportivi Italiani, ha espresso la sua in riferimento ai fatti: “Ci vuole un metodo di controlli centralizzati fatti in solo laboratorio”. La FMSI proporrà quest’idea, ma potrebbero essere adottate anche altre soluzioni.

Gazzetta dello Sport

