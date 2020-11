Il Messaggero | Lazio, il rinnovo di Inzaghi arriva entro Natale

I ribaltoni geniali di Inzaghi. Cambiare idea non è solo sintomo di saggezza e intelligenza, nel calcio vuol dire anche mentalità vincente. E nel caso degli allenatori azzeccare i cambi che poi diventano decisivi per equilibrare una partita o addirittura vincerla equivale a segnare un gol in acrobazia. E quanto è capitato al tecnico della Lazio, che nelle ultime due gare di campionato e Champions League ha inciso moltissimo con le sue scelte. Con il Torino, con la squadra sotto, il tecnico ha stravolto i piani iniziali e fatto entrare Leiva e Akpa-Akpro ad inizio ripresa per poi proseguire con l’ingresso di Caicedo e Immobile. Cambi che hanno consentito alla squadra di essere più dinamica e spietata. Una situazione simile che si è verificata anche in Champions con l’innesto di Pereira e ancora una volta di Caicedo. Il brasiliano ha dato più qualità e velocità nei fraseggi, l’altro cambio di passo e cinismo in attacco. Un allenatore che sa il fatto suo e che Lotito farebbe bene a non farsi sfuggire. I due hanno chiacchierato qualche giorno fa, forse questa sosta potrà essere decisiva per gettare le basi del nuovo contratto e, perché no, firmarlo sotto l’albero di Natale.

