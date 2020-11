Il Tempo | Lazio, parola “fine” sull’annoso caso Zarate

Parola fine sul caso Zarate-Lotito. Almeno per quanto riguarda la Procura Federale che, dopo il servizio mandato in onda dalle Iene, aveva aperto un’indagine. In seguito alla quale non è emersa alcuna irregolarità da parte del patron e per questo è stata archiviata. In realtà si è trattato di una doppia archiviazione, visto che il presidente della Lazio in precedenza era stato assolto anche dalle accuse ricevute in merito alle dichiarazioni relative a Juve-Inter della scorsa stagione, per le quali aveva rischiato il deferimento. A mesi di distanza sono emersi altri dettagli: il capo della procura della Figc, Giuseppe Chiné, aveva posto all’attenzione della Procura del Coni il quesito di compatibilità visto che il figlio Bruno aveva giocato fino al 2019 nelle giovanili della Lazio (il Coni ha poi risposto che la circostanza non era da considerarsi un caso di incompatibilità). Continuerà invece in sede penale il contenzioso tra Lotito e Luis Ruzzi – agente nel 2008 dell’argentino – che aveva accusato il numero uno biancoceleste di aver pagato regolarmente solo una parte dello stipendio del giocatore (7 dei 20 milioni in 5 anni) e che la differenza venne versata come commissione per la stipula del contratto alla società londinese Pluriel Limited che a sua volta avrebbe girato quei soldi ad una società del fratello di Zarate. Secondo il servizio delle Iene, in questo modo Lotito avrebbe evitato di pagare una parte di tasse. Per questo l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, ha chiesto di ricevere dalla Figc gli atti dell’archiviazione che verranno utilizzati nel prosieguo del processo.

Il Tempo/Daniele Rocca

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: