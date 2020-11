Lazio-Juventus, la FIGC studia il duello tra Acerbi e Chiellini

Lazio-Juventus, il big match della settimana giornata, è sempre più vicino. Sia per i biancocelesti che per i bianconeri sarà una test fondamentale per delineare al meglio gli obiettivi stagionali. In ogni reparto il duello sarà serrato, a partire dalla difesa dove si incroceranno Francesco Acerbi e Giorgio Chiellini, due dei migliori italiani nel reparto arretrato. Per analizzarli al meglio, la FIGC, attraverso il suo sito ufficiale ha pubblicato alcune statistiche molto interessanti tra cui spicca, in primis, quella relativa alle presenze: 6 per Acerbi, 2 per Chiellini. Il laziale, inoltre, è anche in testa per quanto riguarda le respinte difensive e gli intercetti (4,5 a partita contro 1). Lo juventino, dal canto suo, può vantare una gestione migliore della palla con 72 passaggi effettuati a partita (55 quelli del Leone) ed una precisione più elevata (94,1 % contro 88,4 %). Infine, per quanto concerne la disciplina, un dato fortemente influenzato dal numero di presenze, la FIGC segnala come Chiellini ancora non abbia subito cartellini, mentre Acerbi sia già a quota due.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: