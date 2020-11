Lazio Women, Cuschieri: “La pausa ci ha consentito di proseguire il lavoro verso le nuove sfide”

Il Covid-19 colpisce anche la Lazio Women obbligando le ragazze di Seleman al rinvio della sfida con il Pomigliano. Per raccontare il momento delle biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuta Rachel Cuschieri: “È stato fondamentale non perdere negli ultimi tre match per cedere troppi punti alle formazioni che lottano per la promozione dato che noi puntiamo alla promozione in Serie A. Adesso è necessario rimanere concentrate, dobbiamo crescere nella costanza del gioco e nella gestione delle energie nella fase finale della gara. Si tratta della mia prima esperienza in Italia, il livello del calcio deve migliorare ma è crescita costante. La pausa del campionato ci ha consentito di proseguire il lavoro per migliorarci in vista delle prossime sfide. Stiamo lavorando sui punti deboli del nostro gioco. Nonostante non stiamo giocando in questo periodo e domenica non ci avremo la gara con il Pomigliano per un problema Covid nella nostra squadra avversaria, i nostri impegni settimanali sono rimasti invariati. Stiamo giocando una serie di match amichevoli con la formazione Primavera così da non perdere lo smalto continuando inoltre a migliorare il nostro gioco”.

