Dal campionato alla Champions, Lazio in corsa con i gol di Caicedo

Chiamatelo pure l’uomo della provvidenza. Questo è diventato Felipe Caicedo per la Lazio capace di segnare pochi gol ma quasi tutti decisivi. Un trend iniziato a dicembre 2017 a Marassi contro la Sampdoria (rete al 91’ per il definivo 2-1), proseguito lo scorso anno con le tre reti contro Sassuolo, Cagliari (queste due decisive per cogliere un’insperata vittoria) e Juventus e ripreso quest’an- no contro Torino e Zenit. I numeri d’altronde non mentono mai e l’attaccante è diventato una vera e propria garanzia per la Lazio che si gioca il jolly quando sa che c’è da ribaltare un risultato: delle 27 reti segnate dal sudamericano in maglia biancoceleste, sei sono arrivate dopo l’ottantesimo, e di queste ben cinque nei minuti di recupero.

Numeri importanti e preziosi soprattutto in un momento di emergenza come questo e con un Immobile suo malgrado a mezzo servizio. La positività in Uefa causata dal famoso gene N e la negatività in Serie A dell’attaccante continuano a fare notizia, ma Ciro domenica contro la Juventus vuo- le essere in campo come ha confermato lo stesso diesse Tare prima del match contro lo Zenit in Champions. Tutto dipenderà dall’esito del tampone in programma oggi, a Formello regna l’ottimismo anche perché il secondo test al quale era stato sottoposto l’attaccante mercoledì dalla Lazio aveva dato esito negativo. Intanto, Luis Alberto ha reso noto di essere negativo, è a disposizione per la Juve.

