Nazionali, i convocati di Scaloni per la sua Argentina: c’è un biancoceleste | FOTO

Con questo weekend che sta per iniziare, torna la sosta per i vari campionati di tutto il mondo, per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. L’Argentina, nelle prossimo due settimane, avrà due gare importanti valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, che si svolgeranno nel 2022. Mister Lionel Scaloni, ex difensore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Paraguay e Perù. Tra i vari nomi della lista, c’è molta Serie A, in particolare, è stato convocato anche un giocatore della Lazio: si tratta di Joaquin Correa, decisivo lo scorso 13 ottobre, proprio con l’Argentina, protagonista del gol del 2-1 contro la Bolivia, che ha fatto guadagnare tre punti alla sua Nazionale. Di seguito la lista completa dei convocati.

#SelecciónMayor Lista de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/bLjBRv8IdA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 6, 2020

