Reina: “La mia fortuna è stata imparare a giocare con i piedi. Ritiro? No, fin quando avrò il sorriso…”

Pepe Reina, l’uomo in più che arriva nel momento giusto. Il portiere spagnolo, giunto nella Capitale in estate come vice Strakosha, ha saputo farsi trovare da subito pronto sostituendo al meglio l’albanese nelle ultime uscite. Un estremo difensore d’esperienze Reina che attraverso As si è raccontato affermando come abbia firmato per due anni con la Lazio con l’opzione per una terza stagione che scatterebbe automaticamente in caso di qualificazione europea. Un contratto, dunque, lungo nonostante l’età che per Pepe non rappresenta un limite poichè, dichiara, dei voler andare avanti fin quando il corpo resiste e il sorriso continua ad essere presente. Il portiere laziale, poi, analizza anche l’importanza tattica del saper impostare da dietro con attraverso proprio l’estremo difensore che, seppur sia un’arma a doppio taglio, può essere l’arma in più in grado di far saltare la prima linea di pressing. In conclusione, Reina ricorda anche i suoi primi anni nei quali a Barcellona ha imparato a giocare con i piedi grazie a Hoek, il suo allenatore dei portieri. Lo riporta IlCorrieredelloSport.it

