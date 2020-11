Tamponi negativi per la squadra biancoceleste

Come da regolamento, in vista della gara contro la Juventus, i giocatori della S.S.Lazio hanno effettuato il test per individuare la presenza di Covid-19 e i relativi tamponi molecolari sono stati processati dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, abilitato dalla Figc. Dopo le differenze di risultato tra i test effettuati per il campionato e quelli Uefa, la società romana si e’ rivolta al Campus Biomedico di Roma, per un ulteriore conferma: gli stessi giocatori hanno eseguito degli esami rapidi. In questo secondo laboratorio sono emersi tre esiti positivi che, nelle ore successive, sono stati smentiti dal risultato negativo di tutti tamponi effettuati ad Avellino. Quindi, i giocatori della Lazio potrebbero scendere in campo per l’allenamento di rifinitura in vista del match contro la Juventus.

