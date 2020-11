Serie A, da stasera spazio alla nuova versione del Nike Flight Hi-Vis | FOTO

Le giornate si accorciano, negli stadi si accendono i riflettori e la Serie A prepara il cambio di stagione partendo dal pallone. Come reso noto via social, infatti, questa sera nel corso del match tra Sassuolo e Udinese esordirà il nuovo Nike Flight Hi-Vis, ossia la versione giallo del modello che è rotolato fino ad oggi sui prati verdi della Serie A. Milinkovic e compagni accolgono il nuovo amico vogliosi di calciarlo in porta già nel lunch match di domenica contro la Juventus.

