Serie B femminile, rinviate cinque gare della 7° giornata: c’è anche Lazio-Pomigliano

Il Coronavirus colpisce anche la Serie B femminile. A causa di alcune positività riscontrate in diverse squadre del campionato, la FIGC, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha annunciato il rinvio di ben cinque gare su sette valide per la 7° giornata di campionato. Tra le cinque gare rinviate, c’è anche la sfida della Lazio Women, che doveva affrontare nella sfida casalinga il Pomigliano. Le altre quattro gare, rinviate a data da destinarsi sono: Perugia-Cittadella, Vicenza-Roma Calcio, Tavagnacco-Cesena e Riozzese Como-Chievo Verona. A giocarsi saranno quindi solamente due sfide per questa giornata di campionato, ovvero Brescia-Orobica e Pontedera-Ravenna.

