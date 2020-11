SOCIAL | Escalante è pronto: ”Manca poco” – FOTO

A pochi giorni dalla partita contro la Juventus, il giocatore biancoceleste Escalante è pronto per scendere in campo, come si evince dalle stories pubblicate sul suo profilo Instagram. L’argentino è stato fermo per due settimane a causa di un infortunio ma presto tornerà a disposizione di mister Inzaghi.

