Spagna, Luis Alberto ancora fuori dalle convocazioni

Prima il gol al Bologna, poi la dichiarata negatività al Covid-19 non sono bastati a Luis Alberto per riconquistare la chiamata della Spagna. Il Mago, mentre continua ad incantare i tifosi biancocelesti, non riesce ancora a convincere il Ct Luis Enrique che ha deciso di lasciarlo a casa anche per le prossime sfide contro Olanda, Germania e Svizzera richiamando invece dall’Italia Alvaro Morata. Per gli Europei ancora c’è tempo, Luis Alberto guarda avanti pronto a tornare ad indossare gli scarpini.

