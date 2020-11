TMW | Lazio, riecco i tamponi a Formello: attesa per Immobile e Leiva

“Pensiamo che Immobile possa esserci contro la Juventus perché il tampone fatto mezz’ora dopo quello dell’UEFA era negativo, così come Leiva e Strakosha”. Martedì sera, prima del pareggio con lo Zenit, il ds Igli Tare era fiducioso e ottimista circa la presenza dei tre domenica con la Juventus. Mancano poco più di 48 ore al calcio d’inizio dell’Olimpico (ore 12.30) e sono momenti cruciali per capire chi e quanti elementi Inzaghi riuscirà effettivamente a recuperare. Luci accese su Formello, dove questa mattina è prevista un’importante mole di tamponi per il gruppo squadra. Con tutte le attenzioni che ci sono, la società non lascerà nulla al caso, così come chi effettuerà e processerà i test validi per il campionato (i biancocelesti si affidano alla clinica Futura Diagnostica di Avellino). Che non sono uniformi con i parametri della UEFA (si appoggia al laboratorio Synlab), che aveva escluso Immobile, Leiva e Strakosha dopo i controlli di lunedì. I tre, a disposizione domenica scorsa contro il Torino, erano anche in campo martedì nella rifinitura pre Champions e a livello di salute stanno bene: dal quartier generale lo assicurano, non hanno dubbi.

Oggi alle 10 è fissato l’allenamento: in attesa dei risultati dei tamponi, la società potrebbe decidere di non far allenare loro in gruppo, per evitare qualsiasi rischio e polemica in un momento delicato con la FIGC ha appena aperto un’inchiesta ufficiale. Su Immobile, Strakosha e Leiva le sensazioni sono buone, perché come ha ricordato Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, “per la Uefa, anche chi è positivo al gene N deve essere isolato, mentre in Italia può scendere in campo”. Dovrebbe essere certo il ritorno di Luis Alberto, che ieri sera ha pubblicato sui social l’esito negativo del proprio tampone. Gli interrogativi più grandi invece sono su Lazzari e Djavan Anderson: anche se i loro nomi non figurano mai nei comunicati della Lazio, sono indisponibili dal 26 ottobre, ovvero quando la UEFA ha effettuato i tamponi a Formello in vista del Bruges (sono passati dodici giorni). In serata o domani mattina la Lazio scoprirà i risultati, con la speranza che la grande emergenza degli ultimi tempi possa piano piano attenuarsi.

