CdS | Futura Diagnostica, Walter Taccone: “Tamponi Lazio zero errori. Ora basta con i sospetti”

C’è caos in casa Lazio in questi giorni circa le presunte positività di alcuni biancocelesti. A rassicurare tutti però, ci pensa ancora una volta Walter Taccone, il fondatore della Futura Diagnostica di Avellino, intercettato dai microfoni del Corriere dello Sport. Secondo il dottore non esistono casi di Covid nella Lazio, i tamponi effettuati ieri hanno escluso casi di positività, sottolineando poi la lunga storia del suo centro che da anni cura più aspetti della medicina. In conclusione l’attuale consulente scientifico ribadisce il rispetto del protocollo da parte del presidente Claudio Lotito: Leiva e Strakosha i primi ad essere negativi, mentre per Immobile è stata segnalata una lieve reattività del gene N, che però non è patogenicamente interessato all’intenzione Covid-19.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: