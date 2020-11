CONFERENZA INZAGHI – “Quanti attacchi gratuiti contro la mia Lazio. Con la Juve non sarà sfida-scudetto”

Strakosha, Immobile e Leiva sono a disposizione?

“Penso di sì, è un momento di incertezza perché si cambia da un momento all’altro. Ci sono problematiche oggettive, conosciamo il nostro Presidente e quanto sia rigido nel far rispettare le regole. Stiamo seguendo il protocollo alla lettera, queste voci che vengono da fuori penso siano infondate. Queste voci e critiche esterne ci danno ancora più forza e compattezza. Noi possiamo far parlare solo il campo aspettando buone notizie dalla società”

Come ha ritrovato Luis Alberto?

“Si è allenato personalmente a casa così come Lazzari e Djavan, che non li vedo da un po’ di tempo. Oggi li valuterò, cercherò di mettere forze fresche se riuscirò. Siamo reduci da tre trasferte dispendiose con rotazioni limitate. Abbiamo consapevolezza, sappiamo che affrontiamo la squadra più forte a parere mio”

Puoi contare su Immobile?

“Ad oggi sono tutti disponibili ma come abbiamo visto in Champions io mi tengo tutte le opzioni aperte”

Come è cambiata la Juventus di Pirlo?

“Stanno facendo molto bene e le idee di Andrea mi sembrano molto buone, ha uno staff importante come Tudor e Roberto Baronio che conosco personalmente”

Che idea si è fatto su questi attacchi mediatici?

“Sono infondanti e gratuiti, mi dispiace che la mia Lazio sia attaccata in questo modo e useremo questo come stimolo per caricarci. Tireremo fuori tutte le energie che ci sono rimaste”

Come sta mentalmente Immobile?

“Ciro l’ho visto sereno così come Strakosha e Leiva, poi ovviamente devo vederli in campo”

Aver ritrovato la Lazio è la notizia migliore adesso?

“Io non ho mai perso la mia Lazio, abbiamo avuto delle difficoltà dopo il lockdown mentre ora abbiamo fatto qualcosa di miracoloso. Ho dei ragazzi fantastici che vanno oltre le difficoltà, poi spero di sfruttare i quindici giorni di sosta per la nazionale per recuperare tutti gli uomini”

I valori delle due squadre sono gli stessi dello scorso anno?

“Con la Juventus abbiamo fatto belle sfide dove abbiamo vinto due volte mentre in una abbiamo perso. Loro sono cambiati e rimangono la squadra più forte e quella da battere”

A che punto siamo per il rinnovo?

“Col Presidente c’è una grandissima stima che va al di là di una firma. In questo momento abbiamo entrambi altre priorità”

Radu e Lulic tornano durante la sosta?

“Radu si allena da qualche giorno e ieri sera è stato aggiunto in lista e quindi sarà disponibile. Stefan così come Senad sono due pilastri della Lazio, tornerà quando sarà pronto come è giusto che sia”

Vincere con la Juventus significherebbe essere una pretendente per lo scudetto?

“E’ difficile fare le griglie oggi. Domani dovremo cercare di compattarci e fare una partita perfetta contro una squadra di levatura”

