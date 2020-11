Com’è possibile che tamponi effettuati nello stesso momento, la mattinata di ieri, diano risultato opposto? Secondo la Lazio dipende dal fatto che i primi fossero test rapidi, gli altri no. Lotito ha deciso di coinvolgere anche il Campus Biomedico — lo stesso di cui si serve la Roma — per avere un parere terzo: se i risultati fossero stati negativi, sarebbero stati allegati al dossier inviato alla Uefa per chiarire le scelte del club in materia di tamponi; ovviamente adesso saranno omessi.

Anche le tre positività rilevate ai test rapidi, però, non avrebbero riguardato il gene RdRp, proprio del Covid-19, bensì i geni E e N. E comunque per il protocollo federale fanno fede i tamponi molecolari del centro diagnostico di Avellino. Quindi, a meno di ulteriori sorprese (mai da escludere in questa storia), tutti i giocatori dovrebbero essere a disposizione di Inzaghi già stamani per preparare la partita di domenica contro la Juve.

La bufera attorno alla Lazio non si spegne per questo, ovviamente. Anzi. Le indagini della Prucra federale vanno avanti, anche se ci vorrà tempo per capire se la società rischi il deferimento (le pene eventuali vanno da una multa fino a una penalizzazione o alla retrocessione). Il capo della procura Chiné si sta concentrando sull’allenamento di martedì, alla vigilia della gara di San Pietroburgo, al quale hanno partecipato anche Immobile, Leiva e Strakosha. Erano risultati positivi ai tamponi effettuati dalla Uefa, non a caso sono tornati a casa al termine del lavoro sul campo anziché andare in Russia: in questo modo gli altri giocatori non sono stati sottoposti a un rischio di contagio?

L’atteggiamento di Lotito in questa vicenda ha fatto infuriare gran parte dei presidenti di serie A, già da tempo indispettiti con lui per i comportamenti sempre al limite che ha avuto nel periodo del lockdown, tra partitelle vietate e polemiche assortite. Adesso proprio il caso Lazio costringerà la Lega a cambiare il protocollo anti-Covid. Lo si è deciso nel Consiglio di venerdì (che ha anche sospeso il campionato Primavera); a studiare l’implementazione sarà Casasco, presidente dei medici sportivi. Si va verso una soluzione in stile Uefa, con analisi centralizzate, e si sta pensando di affidarle a Synlab, che se ne occupa anche per le coppe. Ci sono però problemi logistici, legati ai tempi necessari per ottenere l’esito dei tamponi. Per questo una corrente guidata da Percassi e Lotito spinge per la creazione di un consorzio di centri diagnostici che operino in base agli stessi principi. CorriereDellaSera\Stefano Agresti