EUROAVVERSARIE | Dortmund sconfitto nel “Klassiker”

Giornata importante per il calcio tedesco dove è andata in scena la partita più importante, quella tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. L’avversaria della Lazio in Champions League esce sconfitta dal “Klassiker” per 2-4 nonostante fosse passata inizialmente in vantaggio grazie ad una rete di Reus. Nell’ultima azione del primo tempo però la squadra ospite trova la rete del pareggio con Alaba e nella ripresa legittima la vittoria con le reti di Lewandovski e del subentrato Sane. Nel finale i gialloneri provano ad accorciare le distanze con la rete del solito Haaland che però non basta ad evitare la sconfitta. Il Borussia così scivola a 3 punti dalla vetta della Bundesliga.

