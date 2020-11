FORMELLO – Radu e Luis Alberto si riprendono la Lazio. Fuori Strakosha, Leiva e Immobile

Alle 15.30 i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per l’ultima seduta di allenamento prima del match di domani contro la Juventus. Lazzari, Djavan Anderson e Luis Alberto sono tornati a disposizione di Inzaghi ed erano presenti regolarmente in campo. Anche Stefan Radu ha preso parte all’allenamento dopo essere stato inserito nella lista ieri sera. Assenti invece Immobile, Leiva e Strakosha che hanno abbandonato il centro sportivo poco prima dell’inizio della seduta. Lavoro differenziato per Vavro che dovrebbe essere stato tagliato con il ritorno del difensore rumeno mentre sono out gli infortunati Escalante e Lulic. La formazione non riserva particolari sorprese se non il ritorno di Radu dal primo minuto e il ballottaggio fra Cataldi e Parolo in mezzo al campo. In difesa il rumeno riprenderà il suo posto permettendo ad Acerbi di tornare al centro con Luiz Felipe a completare il pacchetto arretrato davanti Pepe Reina. Sulle corsie esterne confermati Marusic e Fares con il recuperato Lazzari che partirà dalla panchina. Milinkovic ritrova il suo compagno di scorribande Luis Alberto in mezzo al campo, il grande dubbio è legato a chi farà il regista con Cataldi provato con i titolari. Il classe ’94 è favorito su Marco Parolo per avere maggiore qualità tecnica. Davanti scelte obbligate con Muriqi e Correa tandem d’attacco vista l’assenza di Immobile e un Caicedo ancora alle prese con i fastidi alla spalla che non gli consentono di reggere i novanta minuti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: